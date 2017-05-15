藍杯葛前瞻 張景森嗆：在野黨意思到了就好

藍營持續杯葛前瞻，張景森臉書指出，在野黨意思到了就好，時間不等人！（取自張景森臉書）

立法院今（15）日續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，藍委以吹哨、灑水、撒假鈔的方式杯葛，引發藍綠雙方嚴重推擠衝突，會議一度陷入混亂。對此，行政院政務委員張景森在臉書開嗆，「在野黨意思到了就好，時間不等人，我們應該要前進了」！

行政院草擬的「前瞻基礎建設特別條例」風波不斷，朝野立委連續兩周在立院上演「全武行」，今續審時也再次引爆衝突。張景森在臉書指出，民進黨執政，由於朝小野大，國民黨有實力杯葛建設，三次特別條例平均鬧8個月左右，罵法不外乎債留子孫、財政黑洞、綠營綁樁、黑箱作業、蚊子館，待勒索到目標項目後，還強迫行政院加碼通過。

張景森說，國民黨完全直正時期，送的三次特別條例，平均一個月就通過，公民團體、輿論都沒說什麼，他於文末寫道，「說真的，在野黨意思到了就好。時間不等人，完全執政、完全負責，我們應該要前進了」！

(中時電子報)