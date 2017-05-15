勞工荷包縮水 網購次數年減4.5次

勞動部公布去年「勞工數位機會」概況，發現高達9成以上勞工曾使用無線網路或行動上網，且女性網購比例高於男性。但整體而言，勞工網購1年13.4次、較前年減少達4.5次，可能代表勞工荷包縮水，網路消費趨向保守。

為了解勞工數位參與情形，並供推展勞工數位學習參考，勞動部自2004年起，運用國家發展委員會辦理「個人／家戶數位機會調查」原始資料，擷取具有勞工身分樣本分析，去年我國勞工曾使用電腦與網路比率超過8成6。

勞動部統計，去年勞工使用電腦與網路比率分別為男性86.7％、女性89.4％，相較前年略上升2.5個百分點，又以女性、高教育程度、年輕族群使用率較高；此外，有94.3％勞工曾使用無線或行動上網，較前年上升1個百分點。

調查結果也顯示，女性上網購物比例與次數明顯高於男性。勞動部分析，有超過7成勞工最近1年曾經上網購物，其中又以女性網購比率77.6％、高出男性網購比率12.8個百分點，平均每年網購14.3次亦多於男性12.5次。

不過，整體而言，我國勞工去年平均網購13.4次，相較2015年網購次數共減少4.5次，可能代表勞工荷包縮水，網購趨向保守。若以網購金額分析，則以1000至5000元最多、占33％，消費高於3萬元者，男性多於女性。

勞動部也分析，去年有16.9％勞工曾因使用網路造成個人資料外洩、6.6％曾遭詐騙、3.3％勞工在網路遭受他人言論攻擊，而教育程度越高的勞工，越容易透過網路參與公共議題，但超過半數認為網路僅少部分代表心聲。

此外，去年有4成9勞工曾參與線上學習，並以單向資訊查詢為主，而男性瀏覽國外網站多於女性，女性則以搜尋生活、新聞、藝文資訊高於男性；進一步分析女性25至44歲、且高教育程度者，上網從事健康促進比率更高。

(中時)