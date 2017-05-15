秀場天王癌逝 葉天倫痛哭：豬哥亮背很多罵名
「傳奇天王」豬哥亮因大腸癌末期住院治療，然癌細胞擴散嚴重，今晨他不敵病魔，於睡夢中安詳辭世，享壽70歲，曾與他合作《雞排英雄》的導演葉天倫聞訊後痛哭，更表示不捨他背負「粗俗」的罵名，盼能完成豬大哥的紀錄片，「讓大家看到我眼裡看到的豬大哥」。
據《蘋果》報導，葉天倫感性表示豬哥亮不是他合作的演員，而是他的老師，「豬大哥教我的道理我都會很努力去做，包含戲劇的道理和想要給觀眾的東西」，他自認欠豬哥亮很多，同時也表示，豬哥亮明明受到許多觀眾喜愛，但卻有很多人認為他粗俗，說到此處葉天倫泣不成聲，表示：「相信大家看他過去的作品，還是會感到很歡樂，我還是希望可以完成他的紀錄片，讓大家看到我眼裡看到的豬大哥」。
葉天倫也認為，台灣影壇欠豬哥亮一個公道，「他真的是個能喜能悲的好演員，一場戲可以調整做出很多不同版本，雖然有時是受到電影整體品質影響，但他的表演從來沒被專業肯定」。
(中時電子報)
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