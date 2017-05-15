豬哥亮逝世！門窗代言換上緬懷照

豬哥亮代言國田精品門窗。（翻攝自國田精品門窗官網）

今(15日)早豬哥亮逝世消息傳出後，今年剛接下的國田精品門窗代言，品牌行銷副理李國銘表示，原本與豬哥亮簽長約，因其逝世，目前代言照短期不會移除，並換上懷念照寫上，「永遠的豬哥亮 我們永遠懷念你」，藉以緬懷。

(中時)