悼念同學豬哥亮 陳芳明：和解謝金燕是他最好記憶

豬哥亮過世，陳芳明悼念。(圖／翻攝自陳芳明臉書)

陳芳明透露雖早已有準備，但還是受到很大衝擊。(圖／翻攝自陳芳明臉書)

綜藝天王豬哥亮傳奇一生落幕，曾和他是國小同學的政大教授陳芳明，也在臉書哀悼，他透露雖然早已有準備，但還是受到很大衝擊，「他最後與自己的女兒謝金燕和解，大概是他人生最好的記憶」。

陳芳明透露從學生那得知豬哥亮病逝消息，他認為對方是台灣民間社會的共同記憶，也撫慰不少心靈，有他在，讓悲苦人生充滿了希望，現在他走了，也帶走許多歡笑，所以雖然他已有心理準備，但還是收到巨大衝擊。

2013年他和豬哥亮最後一次見面時，還對他說：「我跟你一樣，也曾經出國深造。」展現豬式幽默，現在他離開了，他更可以感受自己的時代就要過去，「他最後與自己的女兒謝金燕和解，大概是他人生的最好記憶。帶著這樣的和解離開人間，應該沒有遺憾吧」。

(中時電子報)