前瞻計畫不落人後 推動客家與原住民文化

立法院內政委員會今天邀客委會主委李永得、原民會主委夷將．拔路兒針對前瞻基礎建設計畫專案報告，原民會、客委會將報告業務概況，並就業務範圍內，針對「前瞻基礎建設計畫」可行性、包括技術、土地、財務與民間參與可行性選擇方案與替代方案成本等效益評估、環境影響評估，進行專案報告。

客委會主委李永得說，客委文化最核心問題與挑戰是客語流失，客語是客家文化的靈魂，「沒有客語就沒有客家人。」客委會推動客語推廣與能力認證、客家文化保存與發展、客家文化產業與傳播媒體行銷，減緩客語流失速度。

他也說，去年調查全國客家人口超過453萬人、占總人口近2成，但能夠講客語比例降至46.8％，將以創造客語使用環境、推動客語成為日常生活用語為目標，已著手修正《客家基本法》，並辦理客家桐花季、講客廣播電台等。

此外，李永得也說，將分階段推辦客庄區域產經、整合客庄主題產業，最重要的政策即為打造國家級「浪漫台三線」；另為強化客家國際辨識度與軟實力，也將從音樂、文字出發，讓客家流行音樂、客家文學著作走向國際。

李永得也說，浪漫台三線為蔡英文總統復興客庄的重要政見，為推動相關營造工作，同時避免排擠其他客庄地區建設資源，納入前瞻基礎建設計畫，以重大營造計畫為基礎設施，支持客家文藝復興、社會資本重建、鄉村經濟發展。

他指出，除了省道台線須進行幹道與周邊景觀優化，並規劃自行車道、修復古道與步道，便於體驗慢食、慢活與漫遊，並以桃園、新竹、苗栗、台中等4縣市，進行重點街區改善、建造藝術村、紀念公園，再擴散到其他聚落。

李永得說，計畫期程為2017年至2020年，預定編列20億元預算，預期恢復聚落傳統空間特色，吸引青年返鄉，帶動客庄發展，並藉健全旅遊環境，帶動周邊產業發展與人才培育，另將致力擴大青農回鄉、優化客庄人力結構。

原民會主委夷將．拔路兒表示，前瞻基礎建設計畫分為軌道、水環境、綠能、數位與城鄉建設等5大建設計畫，其中「原民部落營造」為原住民族專屬計畫，以部落為核心，打造部落成為原民未來發展基地，預計經費20億元。

他指出，主要面向為「文化健康站及住居友善空間整建」、「免費戶外無線寬頻上網」與「經濟產業發展」等項目，每年另編列76億元投入各項建設。

(中時)