豬哥亮移靈「下車了」 天突下雨如老天也哭泣

豬哥亮於15日清晨過世，遺體送至板橋龍華會館暫厝，圖為移靈。(粘耿豪攝)

豬哥亮下午進行移靈，原是晴朗天氣突然下雨，彷彿是老天也不捨豬哥亮辭世。（圖／本報系資料照片）

綜藝天王豬哥亮今（15日）清晨5點在睡夢中去世，享壽70歲。今下午豬哥亮遺體在家人陪同下，移靈到板橋殯儀館，法師對著遺體說：「下車了，爸爸進來了」，儀式簡單隆重。巧合的是，原本晴朗的天氣，瞬間下雨，彷彿是老天也不捨豬哥亮辭世。

豬哥亮今清晨病逝台大醫院，家屬透露豬哥亮走得平和、安詳「他真的累了，所以離開人生的這個舞台」，而女兒謝金燕在豬哥亮生前已破冰團圓，而她為爸爸做的最後一件事就是幫爸爸梳洗換上帥帥的衣服，繼續他一派瀟灑的出國深造。而人在印尼表演的謝金晶，今早也已搭機離開，趕回台灣奔喪。

豬哥亮大兒子今也出面受訪，表示父親光榮離開，並向想探望豬哥亮的朋友致歉，表示父親生前有交代，只想讓大家看到他英俊、開心的一面，不想讓人看到他的病容。家屬接下來接專心安排豬哥亮後事，盼外界給予空間。

(中時電子報)