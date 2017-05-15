環團質疑前瞻計畫未改善河汙 籲政府錢花刀口上

地球公民基金會等4環團15日喊話，呼籲政府還給全民乾淨水源，才是真正的前瞻。（曹明正攝）

地球公民基金會等4環團，15日質疑前瞻計畫所編2507億水環境建設計畫，居然沒有改善河川汙染具體方案，且前瞻計畫預定增加每日供水100萬噸，但全台漏水率16%，相當每日漏掉139萬噸，政府應重新評估，把錢花在刀口上。

(中時)