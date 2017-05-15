公路總局幸福公路館 探尋台3秘境

公路總局幸福公路館舉辦「走在台三線」特展，介紹台3線的開發歷史、沿線的人文風情、產業經濟及自然風光。（圖／公路總局提供）

公路總局幸福公路館舉辦「走在台三線」特展。（圖／公路總局提供）

公路總局幸福公路館「走在台三線」特展。（圖／公路總局提供）

「走在台三線」特展。（圖／公路總局提供）

公路總局幸福公路館即日起至7月30日舉辦「走在台三線」特展，介紹台3線的開發歷史、沿線的人文風情、產業經濟及自然風光等，歡迎大家前來認識這條號稱「內山公路」的台3線！

台3線這個名詞於民國51年7月完成全省公路編號時誕生，係將臺灣西部內陸靠近丘陵及山麓的路段串聯起來，因此又有「內山公路」之稱。現今的台3線全長436.959公里，北起台北市忠孝西路和中山南路口，南迄屏東市與台1線交會，為全臺第3長之省道公路，僅次於台1線、台9線，屬於縱貫公路系統之一環，具有極大的交通、經濟及觀光價值，對於沿線城鄉的繁榮與發展極為重要。

由於台3線行經台灣西部各縣市鄰近山區之鄉鎮市區，堪稱西部第2條縱貫公路，因此曾一度扮演極重要的戰備道路角色，本次特展也特別介紹「澐密戰備道路」的發展歷史。澐密戰備道路是指台3線從嘉義澐水到臺南密枝的這一路段，是台3線最後建成的路段，這條全長65公里戰備道路的開闢，主要目的是作為戰時台1線遭敵人破壞後之備用道路，並且是在國軍部隊施工，臺灣省公路局指導下完成。目前在台3線大埔橋頭的涼亭內，還保存著當時的「澐密戰道工程紀念碑」，以紀念這段歷史。

本次特展除了介紹澐密戰備道路外，還介紹台3沿線極具特色的其他秘境，希望透過更多公路故事的介紹，讓參觀的民眾能對這條路有更深入的認識與瞭解。此外，配合台3線上重要的木材產業意象，本次特展還特別準備了1,000份精美的木製紀念尺及鉛筆，只要集滿展場內5個特製戳章、或現場拍照打卡按讚就可獲得，數量有限，送完為止，歡迎喜歡的朋友踴躍前來參觀！

幸福公路館地點為台北市萬華區東園街65號公路總局大樓1樓，開館時間為星期一至星期五上午9時至下午4時，歡迎團體預約導覽。

(中時)