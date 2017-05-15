沖繩歸日45周年 上千民眾反美軍新基地
今年是沖繩回歸日本的45周年，但是時至今日，還是有很高比例的美軍駐紮在沖繩，昨(14)日沖繩舉行「縣民大會」，約2200人參與集會，反對美軍普天間機場遷至名護市邊野古地區。
據《東網》報導，集會舉行在面朝搬遷地野古的大浦灣海岸，主辦方表示，日本政府4月啟動了邊野古沿岸的護岸工程，阻止邊野古搬遷已經到了「刻不容緩的關鍵時刻」，反對搬遷的名護市長稻嶺進也參加了大會。
沖繩縣知事翁長雄志表示：本縣依然被美軍基地所衍生的相關事件持續困擾，也是沖繩發展的最大阻礙因素。他還表示，縣民希望大幅減輕基地的負擔，但至今仍然「現狀嚴峻」。
二戰後，日本遭到同盟國強制卸除軍事力量，僅保留自衛型武器，梅國則依據美日安保條約第6條駐留保衛日本。一度交付美軍托管的沖繩縣，日本政府自1972年5月取回管治權，今年是第45年，不過沖繩縣還存在的美軍基地與設施就還有33座，雖然總面積從回歸時的約莫2.7893萬公頃，減少至今年1月的約1.8609萬公頃。但與日本全國相比，美軍基地的集中度從58.7%大幅上升至70.6%。
然而，美軍不斷惹出事故，以及軍機升降導致的噪音、環境破壞，更讓沖繩民眾反感，如去年4月一名20歲沖繩女性遭前美國海軍陸戰隊員性侵並殺害；以及不顧日本政府要求與民眾反對，今年5月持續在嘉手納基地實施空降訓練，引發強烈批評。一連串的脫序行徑，也使得抗議浪潮不斷上演。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。