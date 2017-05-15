沖繩歸日45周年 上千民眾反美軍新基地

美軍駐紮在沖繩縣的嘉手納基地，附近居民抗議噪音訴訟。(圖/美聯社)

美軍在4月12日展現壯盛軍容，包括F-15鷹式等各式戰鬥機排成「象步」隊形。面對北韓核武威脅，身為美國在東亞的空軍基地駐紮地的沖繩也深受威脅。（圖/摘自美國空軍網站）

今年是沖繩回歸日本的45周年，但是時至今日，還是有很高比例的美軍駐紮在沖繩，昨(14)日沖繩舉行「縣民大會」，約2200人參與集會，反對美軍普天間機場遷至名護市邊野古地區。

據《東網》報導，集會舉行在面朝搬遷地野古的大浦灣海岸，主辦方表示，日本政府4月啟動了邊野古沿岸的護岸工程，阻止邊野古搬遷已經到了「刻不容緩的關鍵時刻」，反對搬遷的名護市長稻嶺進也參加了大會。

沖繩縣知事翁長雄志表示：本縣依然被美軍基地所衍生的相關事件持續困擾，也是沖繩發展的最大阻礙因素。他還表示，縣民希望大幅減輕基地的負擔，但至今仍然「現狀嚴峻」。

二戰後，日本遭到同盟國強制卸除軍事力量，僅保留自衛型武器，梅國則依據美日安保條約第6條駐留保衛日本。一度交付美軍托管的沖繩縣，日本政府自1972年5月取回管治權，今年是第45年，不過沖繩縣還存在的美軍基地與設施就還有33座，雖然總面積從回歸時的約莫2.7893萬公頃，減少至今年1月的約1.8609萬公頃。但與日本全國相比，美軍基地的集中度從58.7%大幅上升至70.6%。

然而，美軍不斷惹出事故，以及軍機升降導致的噪音、環境破壞，更讓沖繩民眾反感，如去年4月一名20歲沖繩女性遭前美國海軍陸戰隊員性侵並殺害；以及不顧日本政府要求與民眾反對，今年5月持續在嘉手納基地實施空降訓練，引發強烈批評。一連串的脫序行徑，也使得抗議浪潮不斷上演。

(中時)