南區氣象中心「氣象解密探險王」親子闖關活動
中央氣象局將於5月20、21日（星期六、日）在臺灣南區氣象中心舉辦「氣象解密探險王」親子闖關活動，邀請全家大小一起來，同心協力動動手，快樂學習，解開氣象的秘密。
氣象局南區中心表示，闖關活動共有10關，只要通過9關就可獲得限量小禮品。10關中藉由「空氣手『流』彈」和「三隻小豬」的實際操作，從氣壓變化了解空氣中的流體力學；由「赫爾(Hail)的移動城堡」了解什麼力量讓冰雹長大；自「勇闖颱風圈」感受搭飛機挑戰進入颱風眼的艱鉅任務；而從「i上主播台」體驗與了解播報天氣；並由「訊號轉彎的秘密」，看見光線彎曲的樣子；由擴增實境(AR)體驗「如果海平面上升了」，彷彿身歷其境，感受海平面上升的危機，與由「心跳一百急救先鋒」則可學到有用的急救知識，真是酷斃了！
另外，「防災寶可夢大師」靠益智問答收服寶可夢，「航海王海圖解密」就靠拼圖看看有什麼秘密，希望來參加的小朋友都是出色的氣象解密探險王！
臺灣南區氣象中心陳家琦課長也補充，活動中另有「颱風假怎麼放？」、「一步一腳印-原台南測候所古蹟修復」知性講座及「人類消失後重生的地球」與「古蹟修復系列」影片欣賞。
陳家琦表示，這次活動特別感謝海軍大氣海洋局、臺南市政府消防局、國立成功大學、長榮大學、財團法人國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心等相關單位協辦，活動詳細內容，可至中央氣象局網頁（http://www.cwb.gov.tw）「最新消息」下載活動計畫及海報，亦可以電話（06-3459218）洽詢。影片欣賞部分，公務人員若先至公務人員學習網站登錄報名，每場次將可覈實核予2小時學習認證。臺灣南區氣象中心位於臺南市中西區公園路21號（湯德章紀念公園旁）。
(中時)
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