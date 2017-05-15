女孩日男神開球第二發　桌球王子江宏傑為統一獅開球

桌球王子江宏傑27日為統一獅主場開球。(統一球團提供)

統一7-ELEVEn獅隊五月份推出年度第三檔主題特別企劃「Girls Stand Up女孩站出來」，特別針對女性球迷以及場邊目光焦點的啦啦隊女孩Uni-girls設計一系列活動，不但推出女孩日專屬商品，以及收藏度極高的UG女孩和傑尼獅選手迷你關東旗，活動公布後便引起球迷朋友熱烈討論；在開球貴賓邀請的規劃上，更是努力為女性球迷謀福利，繼第一檔的實力派男神莊凱勛之後，5/27高雄澄清湖主場賽事統一獅將邀請到奧運桌球國手，外型陽光帥氣的桌球王子江宏傑到場擔任當天的開球嘉賓！

從小就展現過人天分與十足的拚命精神，江宏傑11歲便入選了少年國手，隨後更受到國家級教練林忠雄及吳文嘉的賞識，國中時就離鄉背井到台南接受嚴格的訓練，而一路來苦練的成果也讓江宏傑開始在球壇綻放光芒，不但屢屢在國際賽事中拿下亮眼的成績，也為自己打出知名度，此外江宏傑與日本桌球天后福原愛的戀情也是大家注目的焦點之一，兩人在2016年完成終身大事，並在台灣、日本都舉行了盛大的婚宴，陽光帥氣的外型加上愛妻的溫柔形象，讓江宏傑成為許多女孩子心目中標準的男神代表！婚後雖然許多品牌代言及商業活動邀約不斷之外，江宏傑仍舊沒有忘記自己的本分，不但繼續在桌球領域持續精進實力，也在今年擔任2017台北世大運宣傳大使，希望能夠透過自己的力量推廣這樣的國際盛事，讓大家對於台灣的體育有更多的關注。

訓練行程滿檔的江宏傑，這一次應統一獅球團邀請到棒球場擔任開球嘉賓，他表示由於自己在台南待了很長的時間，對台南有滿深厚的感情，對於第一次開球就能夠獻給統一獅隊覺得很開心，不過桌球跟棒球畢竟有很大的不同，還是希望自己當天能夠順利的將球丟進捕手手套中。當天球團除了為江宏傑準備專屬球衣之外，也特別邀請江宏傑在比賽中的空檔到看台與球迷互動拋送簽名球，歡迎所有喜愛棒球和桌球的球迷朋友一同進場感受江宏傑的男神魅力。

(中時電子報)