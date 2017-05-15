椿象蟲害危及全民 中市議員要求各局處危機處理
「陸客不來、椿象攻台！」市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿、蘇柏興十五日針對椿象危機，要求市府正視問題的嚴重性！謝志忠說，農民大量使用農藥毒殺椿象，殃及無辜的蜜蜂造成蜜蜂大量死亡、有去無回，不僅蜂農受影響，因蜜蜂是掌握農作物開花授粉重要媒介，更嚴重危害整個農業生態系統。
市議員蘇柏興說，椿象目前只剩雲林、花東沒有！因其關係台中市民的健康，連公園、學校都全面淪陷，學生在校內沾有椿象的蛋！危害性只要毒液噴出來就會皮膚腐爛，為何市府連學校沒宣導，甚至連警示牌豎立都沒有！
市議員李麗華指出，椿象對農業的危害是災難、也是嚴重的生態危機。目前市府對消滅椿象的態度並不重視，每公頃農地只補助藥劑500元，只能噴灑3分地的栽種面積；椿象特別愛食荔枝和龍眼等樹，今年椿象危害農友預估收成約四成，造成農民血本無歸！
謝志忠、張玉嬿、蔡雅玲議員，共同呼籲農業局應該正視生態危機的問題，農業生態環環相扣，從荔枝農到蜂農，未來果農、菜農也可能會受影響，要從整個生態面根本的來解決問題。
農業局長王俊雄表示，椿象前年、去年就已發生！冬天時數量較低！防治作為是全面性補助！不只是農業問題，宣導活動農業局全力而為；連環保、教育、衛生、環保及觀光旅遊局都全力而為！副市長張光瑤強調，要求各局處全面加強防範！
(中時)
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