氣象局對新北、桃園 發布大雷雨特報

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分，民眾須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

示警區域：

新北市─板橋區、中和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、土城區、石碇區、烏來區。

桃園市─大溪區、復興區。

(中時)