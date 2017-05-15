NBA》母親節感性發文 林書豪：謝媽媽支持我

華裔NBA球星林書豪在母親節當天帶家人吃飲茶，並且送母親禮物。(摘自林書豪臉書)

今天是美國時間的母親節，籃網球星林書豪發布一張與家人勾肩搭背、露出微笑的合影，並為媽媽獻上祝福，寫下感性的話語；最後還不忘發揮幽默的本領，調侃爸爸的身高。

林書豪寫下「媽媽母親節快樂，謝謝您扶養我成人，儘管當所有人都說您瘋了的時候，還是一直支持我，讓我做自己。感謝您有好的身高，讓我有機會長到6呎3吋（約190公分），因為我們知道爸爸肯定沒做什麼貢獻。

(中時電子報)