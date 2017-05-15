父嚼檳榔 遺傳小孩提早有此症
比起抽菸，檳榔族都以為嚼檳榔並不會影響他人，然而國民健康署表示，檳榔族會將致癌物質透過遺傳，讓下一代提早面對代謝症候群。
依據udn聯合報，103年癌症登記報告中，口腔癌排行第5，共有7,606人罹患口腔癌，平均10個罹患口腔癌患者中就有9個有嚼食檳榔習慣。
檳榔子，又稱菁仔，為致癌物，嚼檳榔會產生破壞口腔黏膜的亞硝胺，檳榔纖維也會因摩擦口腔黏膜，使粘膜纖維化，進而導致嘴巴容易張不開，而罹患齒齦癌或頰粘膜癌。
檳榔中的致癌物亞硝胺會透過男性的Y染色體影響下一代，父親嗜吃檳榔，會增加小孩提早有代謝症候群風險，代謝症候群指的是生理代謝層面的心血管危險因子聚集現象，危險因子包含了高血壓、血脂異常、糖尿病、肥胖等等；而婦女孕期吃檳榔容易導致流產、早產，甚至是死產，呼籲民眾及早戒除檳榔，以保自身及小孩的健康。
(中時電子報)
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