邁向非核家園 屏縣與合庫推綠能貸款
屏東縣政府積極營造在地綠能、推動多元能源開發，盼吸引國內外企業投資，開闢綠能產業聚落，但不少投資者礙於資金不足，持觀望態度。合作金庫為展現支持非核家園政策，與縣府共同合作，推出「屏東縣綠能貸款專案」，宣示力挺綠能產業決心。
屏東縣長潘孟安強調，屏東陽光充足，最適合發展太陽能，縣府為此主動於105年8月率全國之先訂定「農作產銷設施申請附屬設置綠能設施審查辦法」，希望能推廣農業與光電結合，讓土地複合利用，力求農漁電共生，而非一味追求發電。
此外，農林廢棄物、廚餘、畜牧汙泥等有機廢棄物產量龐大，更是提供生質能源利用重要來源，顯見屏東具備推動多元化再生能源產業條件。
合作金庫商業銀行董事長廖燦昌不諱言，發展綠能還需資金挹注，因此與屏縣府合作，第一期將投入200億資金，對設籍或設立於屏東地區的民眾與企業，提供再生能源設備貸款計畫成本最高8成的貸款額度，借款期間最長15年，並給予本金寬緩2年等優惠條件，可望帶動綠能發展。
潘孟安比喻有了合庫幫助，加上屏東得天獨厚開發綠能的條件，等於如虎添翼，讓屏東在2030年前達成以2014年為基期的30％減碳目標，並循序漸進邁向100％再生能源之路，進而達成行政院2025非核家園目標，讓目標不再是口號。
(中時)
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