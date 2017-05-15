2017年郵政寶寶撲滿強勢襲來了

郵政寶寶撲滿。（圖／中華郵政公司提供）

郵政寶寶撲滿包裝。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政公司訂於5月15日起供售「2017年郵政寶寶撲滿」，男、女寶寶每款售價新臺幣250元，組合包優惠價每組新臺幣399元。

本次發售之郵政寶寶造型Q萌，可愛療癒。外盒包裝採實用概念，以飛機為造型，盒身軋型虛線，可DIY為面紙盒或筆筒等，兼具創意與環保。組合包另附精美專屬提袋，可作為海灘包、便當袋使用，送禮收藏兩相宜。歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

(中時)