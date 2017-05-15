響應世界農夫日 田園城市週日舉辦共餐派對

台北市政府推動田園城市政策推動邁入第3年，為了響應5月22日世界都市農夫日，台北市工務局及產業發展局，將於5月21日在台北國際藝術村舉辦田園城市共餐派對「共享綠藝。日常。好食光」活動及成果發表研討會，邀請市民一起腦力激盪，共同發想田園城市的下一步。

活動於當天上午10時30分開始，首先，「田園小市集」設置如園藝治療、綠色堆肥、養蜂、養雞、養蚯蚓及種植知識、社區經驗交流等主題攤位供市民參與體驗，中午準備「夏日共享餐桌」，由社區居民各自帶來拿手好菜，烹調田園料理，以庭園buffet的方式，跟市民共食分享。

「城市綠藝成果發表研討會」將於下午登場，聚集公部門、NGO、專家學者及社區團體就「政策面」、「教育面」及「社區面」共同激盪，與市民朋友一同發想，討論田園城市的下一步、食農教育的扎根與推展，以及如何有系統的協助社區啟用自主性的運作等。

研討會因場地有限，額滿為止！請於5月20日(六)前至網站報名，也可選擇電話報名，報名專線請撥(02)2581-0077#36(張小姐)。

(中時)