自殺的鬼會不斷重複去死？索非亞這麼說

自殺的鬼會重複不斷去死？前靈媒索非亞說，或許這是規勸人們別做傻事的說法。（本報系資料照）

在民間說法中，世間最淒慘莫過於「自殺」，死後的魂體會不斷重複自殺當天的過程，直到陽壽盡後，再入地府受審。民間這種傳聞是否為真？因《通靈少女》爆紅的前靈媒索非亞說，目前沒有碰到類似情況，但她看過一家燒炭自殺的鬼，相信自殺不是解脫人生痛苦的方法。

自殺後魂體會不斷重複死亡當天的痛苦，是真是假？索非亞在《商業周刊》撰文指出，曾在一間房子看見一家四口的影像，那哀怨眼神令她心生驚駭，過些日子從新聞中得知，先前有一家四口在房內燒炭自殺，且死意堅定，他們把通風口、門縫全封死，直到其他住戶發現，已經死亡兩周。

索非亞說，在自己的經驗中，至今沒有遇到「不斷重複死亡」的鬼，自殺的鬼不會長期停留在死亡原處，一如其他亡者，沒有人曉得他們去往何方。唯一可以確信的是，自殺不會是解脫，而是陷入另一種困境，縱然生命有自主權，但殺害自己也是奪走人命，是不可輕恕的重罪。

索非亞透露，靈界和人世相同，是個「弱肉強食的社會」，沒有勇氣活下去的人，在靈界也會備受欺凌，「有形的軀體都不能有所作為，虛無縹緲的無形更是無能為力」，她奉勸世人，「千萬別想藉由自殺來解脫，想想現在在人世間，好歹有法律、社會福利、親朋好友及公益團體，但靈界卻什麼都沒有」。

至於深夜被拍肩膀不要回頭、床腳不要正對鏡子的民間忌諱？索非亞說，夜間被突然拍肩膀，當然容易被嚇到，記得要先打招呼，讓對方做好心理準備，並要大家別憂心會在被拍後看到「好兄弟」，「你只會看到你那個很沒禮貌的活人朋友」。床腳不要正對鏡子，應是在半夢半醒間，從鏡中看到自己，會容易受到驚嚇所致。

(中時電子報)