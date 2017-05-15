「音樂遊台灣」帶來視、聽、味覺的享受

繆斯三重奏是雲林縣極少數登上國家音樂廳演出的團體。（許素惠攝）

繆斯以長笛、中提琴及豎琴組成，也是十分特殊的樂器組合。（許素惠攝）

繆斯三重奏演奏家合影。（許素惠攝）

一場結合視、聽、味覺享受的音樂會，一定不能錯過！繆斯三重奏年度鉅獻，以環島遊歷介紹台灣歌謠，敘述各地獨特風格的民謠與歷史故事，讓聽眾宛如身歷其境，雲林縣文化處長林孟儀力薦《痴情台西港》代表雲林，特別的還有，咖啡業者推出「咖啡遊台灣」，帶著阿里山、屏東大武山、古坑等各地典藏咖啡，跟著音樂會一起環台。

林孟儀說，由張心馨長笛、王昱心中提琴、豎琴張嘉玲所組成的繆斯三重奏，是國內少數的正式以此3樂器所成立的樂團，也是雲林縣極少登上國家音樂的樂團，歷年演出佳評如潮，今年「音樂遊台灣」主題，讓大家除了欣賞美妙樂音外，還能身歷其境了解各地歷水人文、地理等內涵，他並建議選出巡演地的代表歌謠，彰顯特色，其中雲林他力薦《痴情台西港》。

文化處表演藝術科長蔣明新指出，繆斯今年演奏的歌謠如《安平追想曲》、〈蘭陽舞曲》、《拍手歌》等都紀錄著人民心聲及歷史痕跡，透過導聆的說書人帶領大家重回時空創作現場體驗聲韻之美。

「音樂遊台灣」本月20、21日分別在雲林縣文化處表演廳、台南耘非凡非凡廳演出。

(中時)