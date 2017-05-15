勞動部職訓成果展推「浪漫台3線．食在精彩」

勞動部分署長丁玉珍（中）與育達科大校長陳建勝等人，為浪漫台3線注入特色，展現職訓成果。（陳慶居翻攝）

成果展融入在地食材與人文，符合「浪漫台3線．食在精彩」主題。（陳慶居翻攝）

成果展穿插冰雕師傅操刀，展現鬼斧神工刀法。（陳慶居翻攝）

苗栗縣育達科技大學推廣教育中心承接勞動部建置據點職業訓練計畫課程，15日舉行期末「浪漫台三線‧食在精彩」成果展，呈現學員融合台3線食材創作的時尚飲調、精緻西餐及創意養生中餐等，冰雕大師張瑞銘也以鬼斧神工的刀法展現主題。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍，肯定育達科大18個月來辦訓成果。她說，產業據點計畫自2012年開始執行，目前桃竹苗地區共有觀光餐旅、IC設計、綠能、精緻農業及科技紡織等9個產業據點，已培訓1041人。

丁玉珍強調，辦理觀光餐旅產業據點計畫過程，開辦各項餐旅專業、銀髮養生膳食、複合式餐飲廚藝、時尚飲調及精緻西點烘焙達人等課程，結合在地物產融入餐食，充分展現在地的客家文化與特色，也回應總統蔡英文提出的「浪漫台3線」政見，再造客庄新生命。

育達科大校長陳建勝校長致詞時表示，感謝勞動力發展署、苗栗縣政府及工商界參與，此次活動是呈現校方承接建置據點計畫1年半來的辦訓軌跡與成果，有合作企業及就（創）業學員熱烈參與，盼激盪出更多創新、創意與創業「三創精神」火花。

職訓學員分享學習心路歷程，個個精彩。烘焙班陳姓學員是個更生人，為了擺脫從前打打殺殺的生活，也給自己重新來過的機會，他報名了西點烘焙達人培訓班，成為老師最好的幫手，更是學員喜愛的大哥，並且學會麵包、蛋糕和甜品手藝，結訓後順利到知名麵包店擔任麵包師傅。

另名田姓女學員是來自大陸的新住民，因丈夫好賭成性、賣光家產，又遭婆婆趕出家門，她為了照顧女兒，打起精神參加創意月子料理與中餐烹調培訓班學習廚藝，吸收職訓課程內容，還主動上網搜索特色餐廳，實地走訪品嘗味道，結訓後自己創業開一家融入內地風格的「貴州辣妹子小館」，重新站起來。

(中時)