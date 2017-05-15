從藍寶石發跡 豬哥亮的秀場傳奇

藍寶石的誕生創造了無限商機，也讓當地平凡的小街道繁華、熱鬧；但藍寶石22年前歇業，早已拆除，見不到昔日繁華榮景。(圖/劉宥廷)

豬哥亮發跡的藍寶石大歌廳歇業已拆除改建成民宅，不復當年景象。圖中4輛轎車停車處，就是當年歌廳出入口。(圖/劉宥廷)

豬哥亮不忘本，記得當年藍寶石大歌廳老闆、前高市副議長蔡松雄(左)提攜照顧，蔡的兒子蔡金晏選議員時，豬哥亮都南下站台拉票。(圖/劉宥廷翻攝)

當年藍寶石大歌廳老闆、前高市副議長蔡松雄說，豬仔處事阿莎力、為人親和，對於他的病逝，感到不捨。(圖/劉宥廷)

萬秀天王豬哥亮(本名謝新達)的傳奇人生，從高雄火車站附近的藍寶石大歌廳發跡，他主持的妙語如珠、詼諧逗趣，不僅成為秀場票房保證，頂著招牌馬桶蓋髮型成了家喻戶曉的響叮噹人物；當年藍寶石大歌廳老闆、前高市副議長蔡松雄說，豬仔處事阿莎力、為人親和，對於他的病逝，感到不捨。

藍寶石大歌廳位在新興區八德二路與同愛街上，鐵皮搭建的歌廳建築架構，開啟高雄第1家歌廳歷史，更扮演著70到80年代南部地區重要娛樂角色；藍寶石的誕生創造了無限商機，也讓當地平凡的小街道繁華、熱鬧。

街坊鄰居回憶起歌廳時代的夜生活、人聲鼎沸，有各式麵攤、美食店小吃，秀場開演及散場總是滿滿人潮，攤販、計程車司機賺錢之餘，還可一睹當年秀場大牌主持人、藝人風采；但秀場的滿檔生意也引來合約糾紛、遭人討債等危機，高凌風、豬哥亮都先後在藍寶石歌廳被槍擊。

蔡松雄表示，豬哥亮臨場反應佳、配上他馬桶蓋髮型，令人印象深刻，且一流的搞笑功力，增添秀場訪談的詼諧趣味，不僅炒熱全場氣氛，也帶動藝人的舞台魅力；豬仔叱吒秀場，有了「南豬、北張、中邢峰」封號，當時平日1天2場秀，假日加場，10天結1次錢，豬仔在藍寶石平均1天進帳新台幣2萬5000元。

蔡松雄指出，豬仔從秀場起家，也在秀場磨練出一身主持好功夫，當時遊覽車、國道野雞車搭配播放豬哥亮歌廳秀錄影帶，更一炮打響豬哥亮全台知名度，推升了秀場主持價碼1天逾10萬元行情。

蔡松雄說，豬仔平實的作風，沒有因走紅秀場而改變，親和的為人、處事阿莎力，也成就了其在秀場、演藝圈地位；回想起，轉經營喜相逢歌廳時，豬哥亮義不容辭答應主持，仍是他的台柱、秀約滿檔、人氣竄升。

不過，隨著電視頻道增加，歌廳也逐退流行，藍寶石22年前歇業，早已拆除，見不到昔日繁華榮景，民眾對藍寶石記憶也慢慢淡忘，如今，藍寶石、豬哥亮成了過去締造台灣娛樂的傳奇。

(中時)