宜蘭政壇震撼彈 三鄉聯盟力拚縣長

冬山鄉長謝燦輝。（本報資料照片／李忠一攝）

員山鄉長江永和。（本報資料照片／李忠一攝）

三星鄉長黃錫墉。（本報資料照片／李忠一攝）

宜蘭縣長選舉又添變數！三星鄉長黃錫墉、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和共組「三鄉合作聯盟」，決定3人中推派1人爭取民進黨縣長初選提名，3人推舉誰預計在1周後出爐，明天會對外宣布合作構想，今天（15日）黃錫墉等人強調，合作聯盟用意是希望讓宜蘭未來能更好。

民進黨內有意爭取縣長提名，外界都看好立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵，國民黨人選尚未敲定，但羅東鎮長林姿妙聲勢佳，讓民進黨不排除提早敲定人選，但三星、冬山、員山鄉的首長將在明天對外宣布聯盟，無疑是對地方政壇投下震撼彈。

冬山鄉長鄉長謝燦輝說，冬山等三鄉都是農業鄉，3名鄉長都剛好做滿兩任，政績獲得鄉民、基層肯定，都有不少的共通點，雖然自己有表態要選縣長，但如果三鄉達成共識，也會禮讓。

「努力的人應該要被看見！」員山鄉長江永和說，三鄉的政績都獲得肯定，但都不太會宣傳，很多人都誤認為縣長人選「宜蘭縣沒有人」。三名鄉長都認為，努力加在一起讓大家可以看見，是抱著為宜蘭縣好才共推人選，決定誰爭取初選後，另外2人會共同輔選。

三星鄉長黃錫墉表示，「三鄉合作聯盟」的構想已醞釀半年，並非臨時促成，縣長人選基層議論紛紛，對民進黨也不好，15日會對外報告，預計1周後推出人選，盼能將民進黨執政的初衷延續下去，三名鄉長其中一人爭取黨內提名是不會缺席。

(中時)