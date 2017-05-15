繼武嶺後 身障自行車隊再攻玉山塔塔加

台中市身心障礙者體育會理事長、市議員陳清龍（前排左）為「風神車隊」授旗。（王文吉攝）

「風神車隊」為台灣第一支身障自行車隊，去年攻克武嶺，今年挑戰新中橫，12位隊員預計18日從嘉義觸口出發，經阿里山上玉山塔塔加、再到東埔，挑戰3天完騎260公里。台中市身心障礙體育會理事長陳清龍於出發前為隊友授旗，預祝他們一路平安。

台中市身心障礙福利會執行長，也是車隊隊長的魏睿騰說，他們所騎乘的是手搖自行車，以手代腳，而手的力量遠不如腳；車隊陸續舉辦環島活動，這次挑戰塔塔加的隊員經驗豐富，行前3個月，皆通過大雪山與公老坪集訓。

來自雲林的李日農，今年首度參與挑戰，他說，自己車禍過後沒辦法運動，經社會局引介加入車隊，在適應手搖車的過程中，學習控制心律，技巧方面則詢問資深隊員，他發現用手運動也能流汗，靠運動紓壓，走出憂鬱。

台中市身心障礙者體育會理事長、市議員陳清龍在車隊出發前夕到場授旗，期許「風神車隊」能帶領更多身障者走向戶外，祝福任務順利圓滿，為台灣身障自行車運動創新紀錄。

(中時)