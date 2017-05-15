繼武嶺後 身障自行車隊再攻玉山塔塔加
「風神車隊」為台灣第一支身障自行車隊，去年攻克武嶺，今年挑戰新中橫，12位隊員預計18日從嘉義觸口出發，經阿里山上玉山塔塔加、再到東埔，挑戰3天完騎260公里。台中市身心障礙體育會理事長陳清龍於出發前為隊友授旗，預祝他們一路平安。
台中市身心障礙福利會執行長，也是車隊隊長的魏睿騰說，他們所騎乘的是手搖自行車，以手代腳，而手的力量遠不如腳；車隊陸續舉辦環島活動，這次挑戰塔塔加的隊員經驗豐富，行前3個月，皆通過大雪山與公老坪集訓。
來自雲林的李日農，今年首度參與挑戰，他說，自己車禍過後沒辦法運動，經社會局引介加入車隊，在適應手搖車的過程中，學習控制心律，技巧方面則詢問資深隊員，他發現用手運動也能流汗，靠運動紓壓，走出憂鬱。
台中市身心障礙者體育會理事長、市議員陳清龍在車隊出發前夕到場授旗，期許「風神車隊」能帶領更多身障者走向戶外，祝福任務順利圓滿，為台灣身障自行車運動創新紀錄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。