柯建銘自訴馬英九涉教唆洩密案 明再戰高院

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院基於無罪推定原則和嚴格證據法則，判決馬無罪，柯不服提上訴，高院明天上午召開準備程序庭，馬將親自出庭，由於本案屬於社會矚目案件，合議庭將由3名法官共同審理。

本案是立委柯建銘在3年前「馬王政爭」時提起的自訴案，包括控 告馬教唆黃世銘洩密，及馬在國民黨記者會中，誹謗柯涉及司法關說案二部分；由於馬在總統任內有刑事豁免權，北院等到他卸任後才展開審理，今年3月審結判馬無罪。

(中時)