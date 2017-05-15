賓士車左轉碰撞休旅車 雙方年輕駕駛都未禮讓

賓士車左轉碰撞休旅車，警方表示，2人直行經路口未減速，都未注意車前狀況也沒禮讓，才猛烈撞擊，均有肇事責任。(劉宥廷翻攝)

21歲陳姓女子昨深夜11時許開著自家白色賓士車，西向東行駛在鳳山區中山東路，正要左轉埤北街時，和20歲林姓男子租賃的銀色日產休旅車發生碰撞，因撞擊力道大，銀車車頭幾乎全毀，車身碎片散落一地，陳女的賓士車門則凹陷，雙方均無酒駕，受輕傷送醫；警方表示，2人直行經路口未減速，都未注意車前狀況也沒禮讓，才猛烈撞擊，均有肇事責任。

(中時)