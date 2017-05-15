NBA》籃網老將佛義找27年 母親節尋獲媽媽屍體
籃網老將佛義(Randy Foye)，他自1989年後，沒見過他母親，當年他從幼兒園畢業後，媽媽就消失了，他被告知「她在工作」到「她在度假」。27年後，佛義總算找到媽媽，只是變成一具冰冷屍體，原來她是毒販，還葬在布魯克林。
還有一個弟弟的佛義，2歲時，父親因車禍過世，3年後，母親消失了，佛義由祖母撫養長大。這27年來，佛義不斷想找到媽媽，成為NBA球員後，也透過媒體釋放出尋人消息。一名法醫有天看到ESPN.com報導，發現有一具無名屍體，符合佛義的說詞，經DNA比對後，證實他媽媽已去世。
長久以來，佛義一直希望他母親仍活著，但他也會害怕：「她為什麼要拋棄兒子？」如今答案終於揭曉，佛義鬆了口氣，「她只是遇到讓她失去生命的小問題。」33歲的佛伊，有自己家庭，還有3個可愛女兒。他媽媽死因是過度用藥。
也許是命運，這個母親節恰好是佛義媽媽的生日。
(中時電子報)
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