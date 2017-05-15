全球限定 台灣獨有！ 百齡罈台灣限量瓶登台

百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌台灣限量瓶_產品形象照。(圖/保樂力加 提供)

今年5月，百齡罈首度在台推出全球限定、台灣獨有的百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌限量瓶，特別的是，該瓶身集結台灣各地著名地標與文化，展現台灣的活力與特色，其中包含平溪天燈、台北101、梅花等知名地標，綻放台灣專屬特色。

即日起全台7-11、大潤發、愛買及家樂福限量販售。同時，百齡罈也推出「百先生遊台嘉年華」網路消費者活動，凡參與消費者活動，即有機會獲得百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌台灣限量瓶，詳細資訊請參閱文末「百先生遊台嘉年華」活動網站。

融合台灣經典景色與文化的百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌台灣限量瓶，以代表品牌的藍色打造瓶身基底，展現百齡罈的真我風格，並標示出台灣各個主要地標，讚揚台灣在地特色與文化，中央的V字形與百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌領標相呼應，創造出年輕時尚的潮流感。另外，具光澤感的包裝與緞銀封口，更展現百齡罈絕佳的品味與質感。

此外，台灣限量瓶瓶身的設計還有個意想不到的秘密巧思，在暗處以紫外線光源照射瓶身，能將「TAIWAN」字樣與城市地標反射炫耀出來，夜間也能展現出台灣限量瓶的亮彩活力。

百齡罈對台灣的熱愛不僅止於此，本次在「百先生遊台嘉年華」網路活動中，粉絲可創造專屬於自己的真我人偶，並邀請好朋友們與百齡罈小編百先生透過網路活動全台走透透，一同欣賞台灣各地美景．消費者於活動期間2017年5月15日到2017年6月18日，至活動網站並在臉書分享此活動，即有機會獲得百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌台灣限量瓶乙瓶。「百先生遊台嘉年華」網路活動詳細資訊請見文末活動網站。

百齡罈紅璽蘇格蘭威士忌混合了超過40種以上的麥芽威士忌與四種穀物威士忌，憑著香氣濃郁持久與風味鮮明誘人特色，近幾年在國際級烈酒大賽中也獲獎無數，在歐洲12國創下銷售第一佳績，並於享譽全球的威士忌權威—《威士忌聖經》中佔有一席之地，百齡罈紅璽蘇格蘭威士忌就如同一件純熟的藝術品，只要嚐一口，就可以感受到百齡罈在調和時，追求饒富趣味與完美的平衡，同時使麥芽與溫順煙燻等口感更明顯。

★百齡罈紅璽調和式蘇格蘭威士忌台灣限量瓶

產品介紹：

歐洲銷售第一的蘇格蘭威士忌，調和超過50種以上的麥芽威士忌與4種穀物威士忌，堅持使用百年相傳的調配手法，追求的是各酒風之間的協調與平衡，尤其是蘋果與香草味道的完美搭配，使其散發出馥郁的香氣。

◇香氣：石南蜂蜜香味、柔和、馥郁、雅致，帶有些許的辛辣。

◇口感：圓潤、深邃。

◇味覺：均衡且微妙的將牛奶巧克力、紅蘋果和香草味道調和。

◇餘味：香氣持久

銷售通路：全台7-11、大潤發、家樂福及愛買即日起限量開賣

(中時電子報)