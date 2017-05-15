日高手松山英樹 世界排名再創亞洲球員新高

日本第1高手松山英樹世界排名躍居第3，再創生涯新高。(美聯社資料照)

在美巡2106-17球季贏得3冠的日本「高球1哥」松山英樹，15日在球員錦標賽決賽輪揮出69桿，不僅以總桿288桿(+0)躍居並列第22，且在下午公布的最新世界排名上升1名，從原來世界第4躍升至世界第3，再寫下史上亞洲球員新高。

今年24歲的松山英樹，球員錦標賽並列第22，獲得4.24分世界排名積分，雖對平均積分貢獻不多，之所以上升至世界第3，主要是本周下滑1名澳洲戴伊，這場比賽世界積分幾乎沒有進帳。

戴伊以並列第20進入15日決賽輪，但這天卻爆出80桿，最終以295桿下滑至並列第60，世界積分只獲得1.20分，本周平均積分7.605，讓松山英樹以平均7.699分超前，下滑世界第4，這也是他從二月Genesis公開賽「球王」退位以來，最差的世界排名。

最新世界前10本周有不小變化，除了強森與麥克羅伊保持世界前2，上月美國名人賽冠軍、本屆球員錦標賽獲得並列第30的西班牙好手賈西亞，本周上升至世界第5，獲得並列第6的澳洲名將史考特，上升2名至世界第9，重返世界前10。

寫下球員錦標賽賽史最年輕冠軍的韓國21新秀金時沅，這場冠軍讓他世界排名三級跳，從上周的世界73，躍居世界第28，成為僅次於松山英樹的亞洲選手，以及韓國「第1高手」。

(中時電子報)