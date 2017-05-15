NBA》316連勝神話紀錄破滅 帕帥生涯首敗

馬刺總教練帕波維奇傲人的316連勝神話紀錄被終結了。(美聯社資料照)

馬刺15日在西區決賽被勇士逆轉而落敗，這是教頭帕波維奇生涯首次在領先25分的情況下沒能贏得最後勝利，傲人的316連勝紀錄止步。

帕波維奇自從1996年接掌馬刺兵符以來，除了第一個球季分區墊底外，已連續20個球季帶領球隊闖進季後賽，連續18季例行賽戰績50勝以上，若不是1997-98球季封館導致賽季縮水了32場比賽，否則連續50勝以上的戰績或許會來到20個球季，5度摘下總冠軍，3次獲選年度最佳總教練。

帕波維奇帶領馬刺打了1656場例行賽，拿下1150勝、506敗，勝率高達69.4%，此外，帕波維奇還是NBA史上帶領單一球隊拿下最多勝場的教頭，10日在季後賽次輪第5戰擊敗火箭取得聽牌優勢，成為史上第四位在季後賽主場百勝教頭。

此役，馬刺開賽後就發動猛攻，第二節取得44比19領先局面，沒想到第三節在里歐納德傷退後風雲變色，勇士先以18比0攻勢縮小差距，第四節又靠著杜蘭特和史提芬柯瑞聯手翻盤，拿下西區決賽首戰勝利。

這是帕波維奇生涯包含例行賽與季後賽第一次在領先25分的情況下被逆轉，316連勝不敗神話紀錄也因此終結。

(中時電子報)