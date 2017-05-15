疲勞騎車撞電桿死 自負9成過失 判國賠28萬元

黃姓男子前年8月載賴姓女友在雙園大橋附近摔車撞上電線桿不治，他父母認為路面高低差過大害死兒子，向公路總局第三區養工處請求國賠580餘萬元。法官依賴女證稱，認定黃男疲勞騎車，應自負9成過失，判賠28萬餘元，可上訴。

賴女證稱，摔車前一天與黃男去墾丁，一整夜都沒睡，男友瞇著眼騎車，結果愈騎愈右邊，竟撞上凹凸不平路面。高雄地院法官因此認定黃男肇事是疲勞騎車，應自負9成過失，公路總局第三區養工處則須賠償新台幣28萬餘元。

(中時)