林佳龍探視遭酒駕撞傷清潔隊員

台中市霧峰區清潔隊員王俊昇13日出勤時遭酒駕撞傷顱部重創昏迷，台中市長林佳龍１５日特別到亞大醫院探視。（馮惠宜攝）

台中市霧峰區清潔隊員王俊昇13日出勤時不幸發生交通事故，導致顱內出血嚴重昏迷，正在亞洲大學附屬醫院加護病房觀察中。市長林佳龍今(15)日前往探視，承諾促請院方提供最好的醫療救治，期盼王俊昇早日康復；院方表示，患者昏迷指數由3分進步到7分，未來一周是關鍵。

台中市長林佳龍15日到亞大醫院探視王俊昇，環保局長白智榮、衛生局長呂宗學一同前往關心。林佳龍請院方提供患者最好的醫療資源。亞大醫院神經外科主任林志隆表示，患者傷勢集中在頭部，急救時昏迷指數為三分，經緊急開刀在加護病房觀察兩天，藉由藥物減少腦部壓力後，目前患者的昏迷指數已進步到六至七分，但仍不能言語，「未來一周是關鍵期」。

針對王俊昇的相關權益，市府已成立關懷應變小組，醫療補助方面將由衛生局全力協助，短期社會救助將由社會局負責辦理；對於酒駕肇事涉及理賠，市府也會協助家屬向保險公司爭取最好的理賠條件；而王俊昇因公受傷，後續撫卹也將從優。

林佳龍也指出，台中市酒駕肇事率雖已有改善，取締成效六都第一，但還是無法完全避免個案發生。市府將持續加強酒駕取締與宣導，也呼籲中央針對法律面進行檢討，執行面加以落實，讓取締跟宣導並重，希望避免再有憾事發生。

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(中時)