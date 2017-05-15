就是狂! 分隔島當停車場

分隔島開放停車？黑色轎車停放在中央分隔島上，剛好就在兩棵路樹中間。（王文吉攝）

黑色轎車遭堆高機鏟起，暫放在豐原大道分隔島上，看起來很突兀。（王文吉攝）

民眾投訴「豐原大道分隔島變停車場」，至少有4輛轎車「霸氣」停放。（王文吉攝）

台中市豐原大道3段路平專案承包商，以堆高機移置民眾車輛，暫放至中央分隔島。（王文吉攝）

中央分隔島能停車？豐原區豐原大道正實施路平專案，但有民眾向本報投訴「施工單位為順利進行刨除舊柏油工程，用堆高機將停在路旁車輛，移到中央分隔島暫放！」形成分隔島變停車場奇觀。建設局坦言「不妥」，要求包商不得再便宜行事，如需移置應移到合法車位。

上午9點多，豐原大道3段正進行路平專案，施工單位封閉單向車道。民眾向本報投訴，上班行經該路段，發現竟有4輛轎車停放在中央分隔島上，心裡覺得納悶，什麼時候分隔島「開放停車？」一旁還有堆高機來來回回，將路旁車輛一輛一輛移到分隔島「暫放」！

豐原交通分隊長許家瑜表示，中央分隔島屬道路設施一部分，依規定禁止停車，汽車違規停放可處900至1200元罰鍰，若遭施工單位移置遭開罰，民眾可自行舉證，向監理單位申訴撤銷。

建設局副局長臧澎田表示，路面刨除更新，總是有粗心車主忘記，施工單位會暫時移置他處，一般都會選擇停車場或是合法停車空間，移到分隔島「不妥」，已要求監造單位到場嚴實督工。

(中時)