素人藝術家 用「心」看世界

新北市新店安坑在地素人藝術家劉慶河（左起）、周忻恩與林榮雄，即日起在新北市青少年圖書館舉辦聯展，展出各自用心創作的生活藝術品。（孟祥傑攝）

新北市青少年圖書館即日起至6月11日舉辦「安坑鬧春聯展－安坑『藝』起來」，展出劉慶河、周忻恩與林榮雄3名在地藝術家作品，3人原本是計程車運將、廚師與幼教老師，都從「心」出發，從日常生活中找到藝術創作的真心感動。

新北市青少年圖書館主任黃振翔表示，3名參展藝術家原都只是素人，但都從自己的內心出發，觀察生活、體驗生活進而從生活中找到創作素材，展出的100多件作品有茶具、食器、國畫、油畫、木雕等，都是從生活中發想、兼具人文氣息及實用性的生活藝術品。

有「環保工藝家」之稱的劉慶河是「亂舞藝場(台語「亂搞一通」) 工作坊」創辦人，曾開過計程車、待過砂石廠、開過小山貓，在鐵工廠工作時發現對木工的興趣與天分，從此投入原木藝術創作，迄今已15年。

擔任廚師多年的林榮雄，本身就很喜愛蔬果雕及冰雕，有次登山看見九芎樹而與木雕結緣，為鑽研木雕技巧而學畫，進而走上素人藝術之路。

周忻恩原是幼教老師，但也曾習畫27年並擔任中國結、兒童美術、書法、國畫指導老師，這次展出她多年來國畫作品，分享「生活即藝術」的創作心路歷程。

青少年圖書館表示，這次在地藝術家聯展還搭配座談、體驗課程及快閃音樂演出等，歡迎民眾欣賞在地藝術創作，相關訊息可上新北市立圖書館網站或電洽(02)22128905查詢。

(中時)