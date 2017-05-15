消防寶寶升級　不再卡卡拿不下來

新竹市「消防寶寶」滅火器再升級！消防局去年設置全國唯一消防寶寶造型公設滅火器保護箱體，今年進行箱體升級，將原本螺絲固定方式，改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失無法固定箱體，提升取用效率及滅火速度，15日副市長沈慧虹親自示範。（郭芝函攝）

新竹市「消防寶寶」滅火器再升級！消防局去年設置全國唯一消防寶寶造型公設滅火器保護箱體，今年進行箱體升級，將原本螺絲固定方式，改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失無法固定箱體，提升取用效率及滅火速度，15日副市長沈慧虹親自示範。（郭芝函攝）

新竹市「消防寶寶」滅火器再升級！消防局去年設置全國唯一消防寶寶造型公設滅火器保護箱體，今年進行箱體升級，將原本螺絲固定方式，改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失無法固定箱體，提升取用效率及滅火速度，15日副市長沈慧虹親自示範，盼延續2016火災0死亡紀錄，守護市民安全。

消防局長李世恭說，現有新竹市公設滅火器，包括消防寶寶、傳統及無箱體型態等共5819支、3382處，每4個月均派遣勤務，針對滅火器箱體鏽蝕狀況、配件等進行檢查，今年市府編列60萬，辦理公設滅火器性能檢測、藥劑更換，以及165餘萬汰換公設滅火器箱體，估計可更換900具箱體以及2836支藥劑。

副市長沈慧虹表示，以往設置滅火器卻疏於管理，為此市府主動結合google map與公設滅火器，可利用區別、里別查詢數量、位置，以及最新動態（藥劑日期及箱體外觀），透過在地居民，第一線了解是否需要更新並回報，讓轄內公設滅火器，不再「設後不理」，成為便民、保障人身安全的最佳利器。

李世恭說，今年度將消防寶寶箱體，從原有螺絲固定方式改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失無法固定箱體，提升取用滅火器速度，同時滅火器的使用說明，也由「拉、拉、壓」改為「拉、瞄、壓、掃」，透過生動圖畫，讓民眾一目了然，快速上手。

市府積極維護市民安全，除擴充消防人力編制，從原來的262人，增加為306人，也提升救災裝備器材、超勤加班費計算時數（額度達全國最高），大大激勵消防人員士氣，從汰換公設滅火器及增強消防戰力，共同打造安全宜居的先進城市。

(中時)