消防寶寶升級 不再卡卡拿不下來
新竹市「消防寶寶」滅火器再升級！消防局去年設置全國唯一消防寶寶造型公設滅火器保護箱體，今年進行箱體升級，將原本螺絲固定方式，改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失無法固定箱體，提升取用效率及滅火速度，15日副市長沈慧虹親自示範，盼延續2016火災0死亡紀錄，守護市民安全。
消防局長李世恭說，現有新竹市公設滅火器，包括消防寶寶、傳統及無箱體型態等共5819支、3382處，每4個月均派遣勤務，針對滅火器箱體鏽蝕狀況、配件等進行檢查，今年市府編列60萬，辦理公設滅火器性能檢測、藥劑更換，以及165餘萬汰換公設滅火器箱體，估計可更換900具箱體以及2836支藥劑。
副市長沈慧虹表示，以往設置滅火器卻疏於管理，為此市府主動結合google map與公設滅火器，可利用區別、里別查詢數量、位置，以及最新動態（藥劑日期及箱體外觀），透過在地居民，第一線了解是否需要更新並回報，讓轄內公設滅火器，不再「設後不理」，成為便民、保障人身安全的最佳利器。
李世恭說，今年度將消防寶寶箱體，從原有螺絲固定方式改為卡榫式，防止螺絲生鏽或遺失無法固定箱體，提升取用滅火器速度，同時滅火器的使用說明，也由「拉、拉、壓」改為「拉、瞄、壓、掃」，透過生動圖畫，讓民眾一目了然，快速上手。
市府積極維護市民安全，除擴充消防人力編制，從原來的262人，增加為306人，也提升救災裝備器材、超勤加班費計算時數（額度達全國最高），大大激勵消防人員士氣，從汰換公設滅火器及增強消防戰力，共同打造安全宜居的先進城市。
(中時)
關鍵字：滅火器
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。