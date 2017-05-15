士林官邸香草園辦展 12生肖各有對應植物

士林官邸香草園位於蔣中正宋美齡士林官邸正館旁，以飄流木、歐式花缽等素材搭配香草植物。（北市公園處提供）

北市士林官邸公園除有玫瑰、蘭花、菊花等各類花之外，還有個約500平方公尺的香草園隱身其中，為讓民眾多認識不一樣的香草植物，士林官邸將於16日至31日舉辦「香草植物展」，更很有巧思地以12生肖為主題，找出相對應的植物。

「馬」兜鈴、「羊」奶埔、「猴」草。（北市公園處提供）

本次展覽，12生肖相對應的主題分別為粉萼「鼠」尾草、「牛」至、「虎」耳草、月「兔」耳、「兔」腳蕨、「龍」吐珠、「蛇」莓、「馬」兜鈴、「馬」蘭、「羊」奶埔、「猴」草、「雞」屎藤、「狗」尾草、水「豬」母乳等。

公園處園藝管理所主任賀綺華表示，「粉萼鼠尾草」，為唇形花科鼠尾草屬，拉丁語是「拯救」的意思，意旨鼠尾草可解救世人免於疾病之苦，另因其花是紫色，也是排列成串的花序，常被誤認為薰衣草。

「牛至」，別稱為「奧勒岡」又稱為「披薩草」，具有特殊香味，可以直接入菜或調配成沙拉醬，應用在不同料理中；「虎耳草」，植株密生細毛，具有匍匐莖，葉子形狀像老虎的耳形而得名，不僅可以觀賞還有藥用價值。

「蛇莓」有發達的匍匐莖，可在短時間內蔓延成一片，果實外形與草莓相似皆為聚合果，開黃色小花；「雞屎藤」為多年生蔓性藤本植物，揉搓其新鮮的莖葉後會有一種難聞似雞屎的臭味因而得名，但如果將其曬乾，這種令人招架不住的雞屎臭氣，會轉變為討人喜歡的香氣，故又名「雞香藤」。

「狗尾草」花朵為黃綠色，花序長柱狀，看起來毛茸茸，尾端通常還會下垂，像極了小狗的尾巴而得其名，可開脾、健胃，有「台灣人蔘」的美譽。

(中時電子報)