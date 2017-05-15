不用等到秋天！春季紅葉奇景綴滿山林

進入初夏的炎熱時節，拜訪杉林溪之際，享受潔淨的空氣、清涼的瀑布、火紅的楓葉。(圖/愛上杉林溪)

海拔1600公尺的杉林溪，清涼舒暢，鮮紅的紫葉槭現正熱映。(圖/愛上杉林溪)

春末夏初是踏青郊遊的好時節，士林區菁山社區槭樹新葉艷紅照人，與山間百花爭艷。(圖/北市工務局)

杉林溪紫葉槭

以往每年秋季楓葉美景吸引眾多人潮朝聖，但不用等到秋天，春末夏初正是欣賞槭樹翻紅季節。近日陽明山、太平山、以及杉林溪等地山間槭樹都已陸續轉紅，綴滿山頭景緻美如秋冬楓紅，與山間百花爭艷；杉林溪花卉中心的紫葉槭近看紅似火、遠眺艷如紫，讓人不敢相信自己的眼睛，見證如夢似幻的春季奇景。

陽明山菁山社區時值槭葉轉紅高峰期。(圖/北市工務局)

沿著山壁曲折蜿蜒的菁礐古圳，颯颯竹林映著清澈活水。(圖/北市工務局)

►菁山社區紅綠相間 漫步林蔭圳道

每到春天，台北市陽明山花季輪番上陣，現在除了能欣賞盛開的繡球花，菁山社區槭（讀音促）樹新葉也時值槭葉轉紅高峰期，艷紅照人，與山間百花爭艷，吸引不少遊客造訪。

菁山槭紅美景是嫁接於台灣本土青楓上的日本槭，每在春末新生嫩葉，夏初轉為艷紅，翠綠山林妝點簇簇的黃、金、紅，煞是美麗。

且菁山路131巷還有沿著山壁曲折蜿蜒的菁礐古圳，颯颯竹林映著清澈活水，踩著古樸的石板路，感受得天獨厚的涼爽林蔭圳道，偷得浮生半日閒。

@chris_lyman_ 分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 12:05上午 PDT 張貼

Anza Wang（@anzawang）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 3 9:07下午 PDT 張貼

►太平山槭樹吐新芽 走進紅葉隧道

火紅了！位於太平山莊中央階梯兩側的紫葉槭隧道，沿著496個階梯一列排開，步行而上彷彿漫步在紅葉步道，上月底紅葉已趨轉紅，是遊客春遊太平山的必訪景點。

太平山的紫葉槭紅葉美景可望一路延續到10月間，在秋冬時節落葉後，隔年春天會陸續吐出新芽、長出深紫色的葉子。而走完紅葉隧道，可走進原始森林步道，享受參天檜木的芬多精體驗。

►係真的！近看紅似火 遠眺艷如紫

海拔1600公尺的杉林溪，在初夏悶熱的天氣更顯清涼舒暢，鮮紅的紫葉槭，伴著新登場的繡球花季，讓春季的杉林溪花卉中心呈現如夢似幻般美景。

杉林溪紫葉槭樹宛如秋冬楓紅，隨氣溫越高漸轉暗紅色，在地面陽光下欣賞艷紅如火，空拍畫面幻化為山林間的紫色奇景，讓人不敢相信自己的眼睛，猶似幻境的春季美景。

(中時電子報)