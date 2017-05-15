洪秀柱：一通一通電話抽查找人頭黨員
國民黨黨主席候選人洪秀柱今午訪恆春拜票，這是繼上次以總統候選人身份南下後，首次來訪，她強調自己被撤換時，無怨無悔仍輔選，爾後她話鋒一轉，提及人頭黨員的傳言，她說每個候選人陣營都有共識，只要覺得質疑的樣態，「就一通通電話抽查」。
今洪秀柱南下搶黨主席票，首站來到屏東，屏東縣黨部主委蘇清泉及恆春黨部主委尤史典陪同，吸引數百當地黨員前往相挺，洪秀柱也針對墾丁觀光慘淡，指出就是兩岸關係沒搞好，缺乏互信基礎，加上言論批評中客，造成現在經濟慘狀。
「重新站在這裡覺得心裡酸酸的。」洪秀柱說，上次來到恆春，是以總統候選人的身份，當時大家喊著「凍蒜、凍蒜」最後卻被撤換，但自己沒有怨言，因為國民黨搶下執政比較重要，個人不算什麼，所以仍奔波各地輔選拜票，卻輸到「脫褲」，強調自己曾在黨內最艱困時期擔任黨主席與總統候選人，因為國民黨不能倒。
接著話鋒一轉洪秀柱表示，針對人頭黨員，各個候選人陣營，曾共商討過，但黨章並未規定不能幫忙繳黨費、不能在同一戶籍，只能一通通電話抽查，目前已開除人頭黨員，不過人數不多。
至於記者提問，基層黨員「反人頭綁樁行動聯盟」今要告吳敦義賄選綁樁之事，洪秀柱回應，要有確切證據，她說，人頭黨員怎麼定義，需仰賴未來黨章更完整的來制定，部分具國民黨與民進黨雙重黨籍者，則希望民進黨也幫忙查核。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。