洪秀柱：一通一通電話抽查找人頭黨員

洪秀柱今訪恆春，吸引數百黨員相挺。（周綾昀攝）

洪秀柱今訪恆春受到歡迎。（周綾昀攝）

洪秀柱南下恆春強調，查核人頭黨員現應一通一通電話抽查，未來則應修改黨章。（周綾昀攝）

國民黨黨主席候選人洪秀柱今午訪恆春拜票，這是繼上次以總統候選人身份南下後，首次來訪，她強調自己被撤換時，無怨無悔仍輔選，爾後她話鋒一轉，提及人頭黨員的傳言，她說每個候選人陣營都有共識，只要覺得質疑的樣態，「就一通通電話抽查」。

今洪秀柱南下搶黨主席票，首站來到屏東，屏東縣黨部主委蘇清泉及恆春黨部主委尤史典陪同，吸引數百當地黨員前往相挺，洪秀柱也針對墾丁觀光慘淡，指出就是兩岸關係沒搞好，缺乏互信基礎，加上言論批評中客，造成現在經濟慘狀。

「重新站在這裡覺得心裡酸酸的。」洪秀柱說，上次來到恆春，是以總統候選人的身份，當時大家喊著「凍蒜、凍蒜」最後卻被撤換，但自己沒有怨言，因為國民黨搶下執政比較重要，個人不算什麼，所以仍奔波各地輔選拜票，卻輸到「脫褲」，強調自己曾在黨內最艱困時期擔任黨主席與總統候選人，因為國民黨不能倒。

接著話鋒一轉洪秀柱表示，針對人頭黨員，各個候選人陣營，曾共商討過，但黨章並未規定不能幫忙繳黨費、不能在同一戶籍，只能一通通電話抽查，目前已開除人頭黨員，不過人數不多。

至於記者提問，基層黨員「反人頭綁樁行動聯盟」今要告吳敦義賄選綁樁之事，洪秀柱回應，要有確切證據，她說，人頭黨員怎麼定義，需仰賴未來黨章更完整的來制定，部分具國民黨與民進黨雙重黨籍者，則希望民進黨也幫忙查核。

(中時)