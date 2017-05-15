國道收費員抗爭要求禁搭便車 勞部：政府須公平對待

國道收費員抗爭近3年，去年終於決議由交通部、勞動部、遠通3方出資6億元補償，今年春節前已率先發給每人15萬元；然而，收費員間爆發內訌，自救會不滿非會員同享補貼，重啟抗爭、要求「禁搭便車」，控訴政府跳票。

勞動部勞動關係司長王厚偉回應，當初國道全面計程收費後，收費員失去工作，後續安置狀況也不理想，導致不少人家境陷入困境，因此由政府與民間籌措6億元協助，由於收費員處境相同，因此按照每人不同條件給予補貼。

王厚偉強調，自救會認為成果為自救會抗爭而得，應享有優於非會員補貼，但無論會員、非會員狀況確實不好，政府基於公平對待原則，加上每一分錢都來自全民，必須以相同標準照顧每一名收費員，否則恐衍生更大爭議。

他坦言，政府從未打壓任何一方，勞動部持續與自救會對話，雙方始終未達共識，未來仍將努力溝通，期待自救會理解，停止抗爭。

(中時)