吃屎名嘴又爆新料 楊冪去年秋天已離婚

宋祖德爆楊冪已在去年離婚。(圖／翻攝自微博)

大陸名嘴宋祖德早前爆料王菲和謝霆鋒協議分手，錯的話願吃狗屎，後又把矛頭指向周星馳和劉德華，現他又直指楊冪已在去年離婚，更發豪語「如果我說錯，歡迎起訴」，引來網友熱議。

宋祖德自爆娛樂大事預言神準，都是因為背後有個神通廣大的大師，這次他請對方分析了楊冪的八字和風水，直指她鐵定已離婚，並斷定去年秋天離的，他更說楊冪因為裝修房子，把房間風水破壞掉，引起了家庭風波。

不過他的話網友都質疑可信度，而且篇幅都談風水師，遭虧「說了半天是打廣告喔」。

(中時電子報)