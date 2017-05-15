吃屎名嘴又爆新料 楊冪去年秋天已離婚
大陸名嘴宋祖德早前爆料王菲和謝霆鋒協議分手，錯的話願吃狗屎，後又把矛頭指向周星馳和劉德華，現他又直指楊冪已在去年離婚，更發豪語「如果我說錯，歡迎起訴」，引來網友熱議。
宋祖德自爆娛樂大事預言神準，都是因為背後有個神通廣大的大師，這次他請對方分析了楊冪的八字和風水，直指她鐵定已離婚，並斷定去年秋天離的，他更說楊冪因為裝修房子，把房間風水破壞掉，引起了家庭風波。
不過他的話網友都質疑可信度，而且篇幅都談風水師，遭虧「說了半天是打廣告喔」。
(中時電子報)
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