整理英文考古題解說　劉坤隴盼助考生「減C」

英文老師劉坤隴（右）與小幫手魏正全，合力完成英文考古題解說，供會考考生利用。（陳慶居翻攝）

可直接連結國中英文考古題解說的掃描條碼。（陳慶居翻攝）

任教21年的國中英文老師劉坤隴，最近花費不少心血在他的「劉老英文教室」，針對早期的國中基測和現行國中會考的考古題，製作成「國中會考減C計畫」影片，送給一些想念成績卻不夠理想的9年級學生當禮物。會考在即，他希望對考生有所助益。

今年國中會考即將於20、21兩日舉行，劉坤隴近1個多月來，已完成2001年以來的多數英文考古題，只差3年份沒完成，他打算這2天內趕工做完歷屆考古題「全集」，估計約有500個檔案，讓9年級學生自由利用，希望達到「減C」目標。

劉坤隴在新北土城區任教13年，返鄉服務至今8年，目前任教後龍維真國中。他蒐集從2001年到2016年期間，所有國中基測和會考英文考題的單選題部分，他特別在選項內增加「這題我不會」，希望考生不要用猜的，這題就會被註記並列為答錯，這樣考生就可以回頭察看連結影片的解說，熟記正確答案。

他說，逐題處理這些考古題的確是項重大工程，不過在學生魏正全熱心協助下，進度更加快，希望在這2天內完成所有考題，至少讓一些想做最後衝刺的學生利用，達到減C目標。

劉坤隴這些心血，全部免費提供有需求者運用，他還貼心設計QR code條碼產生器，方便學生使用，也分享給更多考生。

(中時)