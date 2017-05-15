傾盆大雨！中和淹水深約15公分

新北市中和區民享街一帶下午出現淹水情況，有民眾乾脆把鞋拿在手上，赤腳走過積水區。（翻攝我是中和人臉書）

新北市中和區民享街一帶在下午3時許，出現淹水情況。（翻攝我是中和人臉書）

新北市中和區民享街一帶在下午3時許，出現淹水情況。（翻攝我是中和人臉書）

新北市中和區民享街一帶在下午3時許，出現淹水情況。（翻攝我是中和人臉書）

新北市中和區民享街一帶在下午3時許，出現淹水情況。（翻攝我是中和人臉書）

受到鋒面及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今（15日）針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣等10縣市發布大雨特報；新北市中和區民享街一帶在下午3時許，出現淹水情況，淹水範圍長度約300公尺、寬度約10公尺、水深約15公分，人車通過僅能涉水而行，所幸雨勢逐漸舒緩，淹水情況沒有擴大。

(中時)