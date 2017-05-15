陳冠宇16日先發戰西武 投手教練盼「撐久一點」

陳冠宇16日2度先發對西武，肩負中止羅德5連敗重任。(資料照 林勝發攝)

上周(9日)對樂天首場先發就拿下本季首勝的羅德隊左投陳冠宇，將在明(16日)二度掛帥先發迎戰西武獅，除爭取個人2連勝，也要幫助羅德中止5連敗。

羅德五月戰績相當悲慘，出賽12場僅打出2勝10敗，且近期吞下5連敗，如果陳冠宇16日再拿下優質勝投，幫助球隊止敗，將可凸顯他在羅德隊的重要性。

陳冠宇上1場先發主投6局無失分，且最快飆出149公里速球，狀況相當好，他說：「這是新的1周開始，希望好好努力，投好每1局。」他本季出賽3場1場先發2場中繼，戰績1勝0敗，自責分率只有1.00。

羅德明將在主場ZOZO海洋主場迎戰來訪的西武獅，投手教練落合英二表示，上周牛棚很操，本周能贏1場算1場，希望明天先發投手可以投長一點。

(中時電子報)