不甩低俗罵名 豬哥亮堅用豬式風格突破「偶像包袱」
豬哥亮長年受大腸癌所苦，且為了拚工作，延宕治療進度，讓二期癌症硬生生拖成了末期，日前他因病情惡化住院，過程中多次傳出病危，但都遭到經紀人與家人否認，直至今日終究不抵病魔摧殘，告別人世，享壽70歲，回顧豬哥亮一生，「秀場天王」稱號乃老中青三代的共同記憶，而「豬式幽默」逗樂觀眾，同時承載著豬哥亮的「個人堅持」。
今天王豬哥亮逝世，除了讓人感到不捨外，也讓導演葉天倫、朱延平為之抱不平，因為豬哥亮特有的表演主持風格，雖逗樂許多人，卻也惹出不少批評聲浪，說他粗俗，然回首豬哥亮站在舞台上的輝煌歲月，可以發現他對「豬式幽默」深具自信與認同，尤其「歌廳秀」時期，各類型藝人都搶著上豬哥亮的節目，不少藝人在接受訪問時，習慣以國語應對之，然反觀豬哥亮，對待玉女紅星或男偶像如林以真、趙詠馨、張琪、歐陽龍等，仍堅持以慣用的台語進行主持，態度落落大方甚至理所當然，總愛拿對方說的國語或彆腳的台語當梗，大肆發揮「豬式幽默」，逗樂觀眾。
台灣歌謠專家吳國禎也分析豬哥亮獨特的主持哲學，他不僅在重視形象的偶像紅星面前堅持做自己，有時台語歌手上節目，遵從當時演藝圈風氣，唱完歌後可能以國語跟觀眾打招呼，例如江蕙就在節目上就曾如此，豬哥亮一聽到她說國語，就會立刻吐槽「台灣人愛講台語啦」，也很愛開不太會說台語的李亞萍玩笑，最後來賓總被他的「豬式幽默」打敗，跟著他的風格起舞，引發驚人的「笑果」。
(中時電子報)
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