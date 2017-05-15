高雄前鎮工地大火 12人送醫、1工人失蹤
（17：10更新）高雄市前鎮區漁港、新生路口一處新建中大樓，今天下午3點多傳出火警，現場冒出陣陣濃煙，據悉有多名工人受困其中，消防局調派多個分隊人員，全力搶救中，目前已知救出15人、其中12人輕微嗆傷送醫觀察，另有1名工人失蹤，警消逐層搜索中。
這棟7樓高工地為宏裕行食品公司所有，現場有工人指出，起火地點在4樓，當時在進行乙炔切割時疑似氣爆，但另有工人指稱是變電箱爆炸，詳細起火原因仍待調查。
火警第一時間，消防局派出前鎮、成功、五甲、小港、瑞隆、高桂、鳳祥等分隊及特搜中隊共26車54人前往搶救，並出動雲梯車救援，陸續救出15人，其中3人無大礙未送醫，其餘人員受到濃煙嗆傷送醫院觀察治療。
直到傍晚近5點，火勢獲得控制，但卻傳出有一名工人仍受困失蹤。消防局長陳虹龍證實有此事，目前正由消防人員逐層搜索當中。另外，救援途中，雲梯車一度鎖定無法升降，受困工人頗有怨言「多吸了幾口濃煙」，他致歉說，雲梯車電腦故障鎖定，後續調派其他車輛支援。
(中時)
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