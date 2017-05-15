救護志工無法協勤，大嘆「在屏東做好事真難」

楊媛涵因戶籍地在高雄，因此無法於屏東繼續從事喜愛的救護志工。（林和生翻攝）

莊志忠（左）同時擁有義交及義消身分，因此無法繼續坐上救護車，讓他大嘆，在屏東要做好事真難。（林和生翻攝）

上周一名馬來西亞外籍生被屏縣消防局以非本國國民為由，無法繼續擔任救護志工；今日又有2名擁有專業救護員證照的志工指稱，消防局以義消必須在戶籍地服務，且不能同時擁有兩項以上「義」字輩資格，被迫無法協勤，他們大嘆：「在屏東做好事有那麼難？」

目前在東港高中擔任健康教育老師的楊媛涵指出，因課程關係開始接觸救護工作，學生時期在北部就擔任志工長達5年，隨著工作回到南部，繼續投入志願服務工作，但日前消防局以設籍高雄為由，婉拒她在屏東縣境服務，讓她非常納悶。

「願意做不是為了錢，單純想為這塊土地作些什麼」楊媛涵強調，現在很多人都是外出工作，因為一條法令綁死有心人，有人勸她乾脆遷戶籍，才能作自己喜歡的事，但她搖搖頭，認為這樣做太奇怪了。

同時擁有義交及救護志工雙重身分的莊志忠也遇到相同問題，去年屏縣消防局將鳳凰志工整編至義消，讓他同時擁有義交及義消身分，導致只能擇一出勤，投入消防救護16年的他，每年服勤時數超過1000小時，還曾獲得志工最高榮譽的全國救護志工菁英獎，如今看來更為諷刺。

莊志忠說，因為家住消防隊旁，獲悉消防員人力不足，才自費進修救護員證照，單純只想盡己之力，現在每天聽到救護車一響，都忍不住哽咽，想著空有一身本領而無法救人，不禁大嘆，在屏東想做好事真難！

(中時)