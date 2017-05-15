調查稱：上海媽媽最焦慮 買買買解憂

新民網報導， UC大資料發佈《中國媽媽「焦慮指數」報告》，80後媽媽已經成為最焦慮的群體，而全職媽媽比從事媒體等行業的媽媽更容易焦慮。

報告顯示，媽媽焦慮指數排名前十的城市均為一二線城市，其中最焦慮的是上海媽媽，以超70的焦慮指數高居榜首。

在年齡分佈上，80後媽媽成最焦慮人群，超過90後與70後媽媽。作為第一代獨生子女，80後媽媽面臨的壓力已遠超她們父母。學區房、子女入學、老人贍養、二孩壓力等等都加重了她們的焦慮。

報告發現，金融、互聯網行業的焦慮媽媽人數遠超其他行業。值得注意的是，全職媽媽們也並不輕鬆，全職媽媽的焦慮指數位列第三。

儘管熬夜、晚睡已成為社會通病，但從報告中發現，焦慮媽媽們相較於普通用戶，在深夜更加難熬。UC資訊閱讀度活躍曲線顯示，焦慮媽媽們在淩晨1到2點以及5到6點更為活躍。

儘管這些媽媽們焦慮的因素各不相同，但她們的緩解方式都是購物。除此之外，哭與吃零食也是她們調節焦慮的主要方式。

(旺報)