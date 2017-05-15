豬哥亮的啟示 防癌抗癌要這樣吃

新光醫院今天舉行「白蘆筍美食饗宴」，來自帛琉的癌友與副院長洪子仁（後排右二）、醫護人員一起共襄盛舉。

藝人豬哥亮大腸癌病逝引發國人度對大腸癌的重視，醫生認為豬哥亮療病過程不太及格，國人在罹癌之前要注重飲品質、罹癌後更要克服厭食現象，因為「癌症惡病質」非自主性體重減輕症候群是20至40％的癌症患者死亡的直接原因。

台灣的癌症發生人數持續上升，主要受到人口老化、不健康生活型態，讓大腸癌第九度登上癌症人數榜首，尤其年輕人愛吃燒烤成了罹患大腸癌的原因之一；防癌、抗癌與國人飲食已是脫離不了干係，如何吃的健康才是王道。

新光醫院今天舉行一年一度的「白蘆筍美食饗宴」，邀請癌友、醫護人員一起享受來自法國的白蘆筍的抗癌美食，包括來自帛琉的乳癌患者也共襄盛舉；院長侯勝茂表示，注意飲食、生活習慣可以大幅降低癌症發生。

由於藝人豬哥亮不幸於今天清晨因大腸癌末引發肝衰竭病逝，一時間成了醫院的話題，新光醫院外科部主任黃一勝指出，看到豬哥亮的醫病過程，可以看出他沒有做好預防、發現大腸癌後又疏於診治，同時求助偏方，這都是不好的治癌方式，黃一勝說，治癌的時間點很重要！

罹癌前飲食要重質！新光醫院營養師蘇怡瑄認為，高糖、低纖等高能量密度食物會增加肥胖與罹癌風險，紅肉與加工肉品是導致大腸癌；只有蔬果、高纖食物能夠預防胃癌、大腸癌等多種癌症；而且15至25％癌友厭食、食慾不振，其中「癌症惡病質」非自主性體重減輕症候群，已是20-40％的癌友死亡的直接原因。

蘇怡瑄表示，癌細胞會分泌發炎物質造成患食欲不佳、因而出現非自主性體重減輕，她為癌友設計的料理具有五彩色澤、豐富蛋白質、富含膳食纖維、多種富含植化素蔬果等5樣特色，用抗癌美食讓癌友促進食欲、補充營養。

(中時)