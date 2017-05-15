疑自殺跳崖 男留紙條「我跳下去了」

駕駛賓士跑車的陳姓男子疑似自殺跳崖。（李忠一翻攝照片）

擋風玻璃留有一張「我跳下去了」的紙條。（李忠一翻攝照片）

宜蘭縣消防局在今天（15日）下午2時38分，接獲蘇澳警分局澳花派出所轉報，指蘇花公路145.4公里處，有輛銀色賓士跑車前擋風玻璃留有一張紙條，紙條寫著「我跳下去了」，懷疑陳姓車主自殺跳崖。

30歲陳姓車主家住新北市，據了解，陳男是擔任中古車行業務員，2天前陳曾向家人透露心情不好，也說這2天會睡在車行，但陳男並未前往車行上班，警方與消防局、海巡署等單位已派員搜尋中。

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(中時)